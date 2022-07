Carapicuíba realiza a segunda oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres

Data de Publicação: 4 de maio de 2016

Carapicuíba realizou no dia 28 de abril, quinta, no auditório da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) a segunda oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, com tema “Trabalho e Autonomia das Mulheres”. A atividade contou com a participação do prefeito Sergio Ribeiro e foi organizada pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba.

A oficina contou com a presença de aproximadamente 70 pessoas representantes da sociedade civil, administração municipal e entidades. A palestra ficou por conta da Dra. Marina Brito, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e consultora da ONU Mulheres pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. Suas palavras trouxeram conhecimento mais aprofundado sobre a difícil situação das mulheres no mercado de trabalho, no que diz respeito às questões de promoção, assédio moral e sexual e condições de trabalho.

Dra. Marina Brito também tratou sobre a responsabilidade nas tarefas domésticas, que causa múltiplas jornadas de trabalho e pode influenciar a diminuição no número de mulheres contratadas. Esse fator também impacta na saúde emocional, física e mental da mulher que divide suas atenções com as tarefas do lar e os cuidados com a família.

Depois da palestra, os participantes foram divididos em grupos e repercutiram sobre os pontos levantados pela Dra. Marina dentro das demandas do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.

As oficinas são realizadas no Auditório da Faculdade Aldeia de Carapicuíba (Estradas da Aldeinha, 245 – Jd Marilu), das 8h às 13h. Veja a programação das oficinas e seus respectivos temas:

19/05 – Saúde das mulheres

09/06 – Mulher na educação, esporte, cultura, comunicação e mídia

05/07 – Audiência Pública