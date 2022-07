Bom Prato Carapicuíba comemora dois anos de atendimento

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 5 de maio de 2016

Nesta sexta-feira, 06 de maio, o Bom Prato Carapicuíba completa dois anos de atendimento à população. O prefeito Sergio Ribeiro acompanhado de autoridades do município visitará a unidade na hora do almoço para celebrar o aniversário desta importante conquista para a cidade. O restaurante fica na Av. Miriam, 385, Centro. Será servido almoço especial com arroz, feijão, pãozinho, estrogonofe de carne, batata palha, salada de folhas mistas, suco de tutti-frutti e, de sobremesa, gelatina cremosa (cardápio sujeito a alteração). Crianças até seis anos têm a refeição gratuita.

A implantação da unidade Carapicuíba atendeu parcela significativa da população e trouxe estímulo ao comércio local. Por essas razões o prefeito Sergio Ribeiro se empenhou em trazer este restaurante popular para a cidade. O café da manhã é oferecido das 7h às 9h por R$ 0,50 e as refeições, a partir das 10h30 até o término, por apenas R$ 1,00.

Fruto da integração entre Prefeitura e Governo Estadual, Bom Prato é mais uma iniciativa que beneficia a população do município. Para o prefeito Sergio Ribeiro “Este tipo de investimento social é muito importante e deve continuar, pois os governos estadual e federal vêem na administração uma Prefeitura organizada e capacitada, que cumpre as demandas exigidas pelos parceiros”.