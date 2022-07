Restaurante Bom Prato: “mais do que refeições, oferecemos sorrisos”

Data de Publicação: 11 de maio de 2016

Na última sexta-feira, 6 de maio, o Restaurante Bom Prato, parceria da Prefeitura da Prefeitura de Carapicuíba e do Governo do Estado, completou dois anos de funcionamento.

A implantação da unidade do Bom Prato de Carapicuíba atendeu parcela significativa da população e trouxe estímulo ao comércio local. Por essas razões o prefeito Sergio Ribeiro se empenhou em trazer este restaurante popular para a cidade.

Segundo Fátima, gerente do Bom Prato, desde abril de 2014, diariamente são servidos 1200 almoços e 300 cafés. “Todos os dias atingimos esta meta, é raro não servirmos tudo, mas pode acontecer em casos de um dia muito chuvoso, por exemplo.”

Fátima ressalta o vínculo criado com os frequentadores do Bom Prato: “São praticamente sempre as mesmas pessoas diariamente: aposentados, pensionistas, pessoas que moram sozinhas, moradores de rua, autônomos, barraqueiros do Calçadão, funcionários de lojas e empresas próximas e até profissionais liberais e empresários. E completa: “Mais do que a refeição, oferecemos um ‘bom dia’, um sorriso, a pessoas que muitas vezes não têm isso no dia a dia”.

Fruto da integração entre Prefeitura e Governo Estadual, Bom Prato é mais uma iniciativa que beneficia a população do município. Para o prefeito Sergio Ribeiro, “este tipo de investimento social é muito importante e deve continuar, pois os governos estadual e federal vêem na administração, uma Prefeitura organizada e capacitada, que cumpre as demandas exigidas pelos parceiros”.

O Restaurante Bom Prato fica na Av. Miriam, 385, Centro. O café da manhã é oferecido das 7h às 9h por R$ 0,50 e as refeições, a partir das 10h30, por apenas R$ 1,00. O término ocorre quando as 1200 refeições são servidas, atingindo a meta diária.

