Fundo Social realiza ação em homenagem ao Dia das Mães

Data de Publicação: 12 de maio de 2016

O Fundo Social de Solidariedade realizou nos dias 06 e 07 de maio, ação em comemoração ao Dia das Mães oferecendo serviços à população. O evento aconteceu no Calçadão, região central de Carapicuíba e contou a presença do prefeito Sergio Ribeiro e a Sra. Áurea Rodrigues.

Havia barracas com tapeçaria em barbantes, panos de prato com detalhes em pintura e crochê, chinelos com pedrarias, jogos de almoço americano, patchwork, bolsas artesanais e muito mais. Os trabalhos são confeccionados pelas artesãs do Fundo Social, entidades parceiras, alunas dos cursos de geração de renda e ex-alunas que já se formaram.

Serviços de manicure, cabeleireiros e designer de sobrancelhas. Haverá também equipe de enfermagem realizando teste de diabetes e verificando a pressão arterial, além de apresentações variadas organizadas pelas secretarias de Esporte e Educação.

O Fundo Social de Solidariedade desenvolve projetos de cursos de capacitação profissionalizante e semiprofissionalizante, atendendo cerca de 1.200 alunas por ano, com objetivo de capacitá-las para atividades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.