Última rodada da 1ª fase definirá os times rebaixados e classificados da Copa Ouro 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de maio de 2016

A última rodada da fase de classificação da Copa Ouro de Futebol 2016 promete ser emocionante, com jogos valendo vaga para a próxima fase e a luta para fugir do rebaixamento.

No grupo A Vasco, Palmeirinha e Fumaça jogam tentando garantir a última vaga para as quartas de final, enquanto Manchester e Unidos da Cohab V lutam para escapar do rebaixamento.

O grupo B tem Planato (8º) e Juventos (9º) tentando a última cartada contra o rebaixamento, mas dependem de outros resultados. Na parte de cima da tabela Bola Branca (2º), Renegados (3º) e Paulistano (4ª) jogam para se manter na zona de classificação. Família, Catuense e Furacão, estão em situação complicada pois tem chances de classificação, mas correm risco de rebaixamento.

.