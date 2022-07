Prefeitura leva Gabinete Móvel aos bairros de Carapicuíba para atender população

Data de Publicação: 12 de maio de 2016

Próxima ação do prefeito e seu grupo de secretários será na quarta, 18, Parque Flórida, em frente à UBS.

O Prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, leva o atendimento do seu Gabinete a todas as regiões da cidade. Nesta quarta-feira, 11, o Gabinete Móvel esteve no Jd. São Daniel, das 15h às 19h, e o serviço consiste em visita com a equipe de governo aos bairros da cidade para levantar, pessoalmente, as demandas existentes e atender as reivindicações dos munícipes.

As visitas já aconteceram na Vila Cretti e Parque do Planalto, onde o prefeito percorreu ruas e conversou com moradores no Gabinete Móvel. As questões levantadas foram encaminhadas aos secretários e assessores presentes, para que sejam resolvidas com rapidez.

Na próxima quarta-feira, 18 de maio, das 15h às 19h, o prefeito estará em frente à UBS do Parque Flórida realizando o mesmo trabalho junto à população do bairro.

O Gabinete Móvel é uma forma de conversar com a população e acolher as suas reivindicações. “É um momento privilegiado em que podemos caminhar pela cidade, ouvir da população as necessidades de cada bairro, conhecer as dificuldades existentes e buscar soluções”. Ele diz ainda que “nem sempre é possível fazer tudo o que desejamos, principalmente na administração pública, mas temos feito todo o possível e vamos continuar buscando recursos para atender a todas as demandas da cidade”, ressaltou o prefeito.