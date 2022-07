Carapicuíba participará do Dia do Desafio 2016

Data de Publicação: 12 de maio de 2016

A cidade de Carapicuíba participará no próximo dia 25 de maio do Dia do Desafio, campanha mundial de promoção da saúde e bem-estar. Na festa de lançamento realizada na última segunda-feira, 09, no SESC Jundiaí, Carapicuíba foi representada pela Secretária Municipal de Esportes e Lazer, Fátima Brito. Atividade é marcada pelo incentivo a prática de atividades físicas.

O evento contou com a presença de diversos atletas e ex-atletas olímpicos. Flavio Canto- Bronze Judô em Sydney 2000, Arthur Zanetti – Ouro Argolas – Londres 2012 – Vanderlei Cordeiro de Lima, Bronze Maratona -Atenas 2004 – Henrique Flores, integrante da equipe da Ginástica Olímpica, Magic Paula e Janete, Sarah Menezes – Ouro Judô – Londres 2012 e Alan Fonteles – Páralímpico – Ouro 100 mts – Londres 2012.

Na disputa cidade contra cidade, Carapicuíba enfrentará a equipe representante de San Cristóbal, na Venezuela, pelo título simbólico da cidade que conseguir mobilizar o maior número de moradores. Nos próximos dias a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Carapicuíba divulgará a programação.