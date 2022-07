Prefeitura se reúne com secretário estadual de Educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de maio de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, representada pelo Secretário Municipal de Educação, Gilberto Marcelino e a Diretora Pedagógica, Aparecida Carlos, reuniu-se em 2 de maio, com o Secretário Estadual de Educação, José Renato Nalini para tratar de assuntos relacionados as Escolas Estaduais de Carapicuíba. Participaram também a Chefe de Gabinete, Juliana Ribeiro e o Assessor de Relações Institucionais, Benê Mascarenhas.

O Secretário Municipal reiterou as solicitações de ampliação da E.E. João Garcia de Haro, adequação do acesso de veículos escolares na E.E Celso Pacheco Bentim, recuo do muro para adequação ao sistema viário da E.E. Maria de Lourdes Teixeira e a construção de uma escola estadual de ensino fundamental no Jardim Angélica.

Gilberto agradeceu pela construção do muro de arrimo na Escola Estadual Esmeralda Becker e solicitou parceria com as escolas estaduais no Programa de Combate à Dengue, além de tratarem de assuntos relacionados ao transporte e cuidadores de alunos com deficiência.

A Diretora Pedagógica, Aparecida Carlos, ressaltou a parceria estabelecida entre a Prefeitura de Carapicuíba e a Diretoria de Ensino para a instalação de salas do Programa Brasil Alfabetizado nas escolas estaduais. O Projeto foi elogiado pelo Secretário José Renato Nalini, que frisou a possibilidade de ampliação e disseminação da parceria para todo o Estado.