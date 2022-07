Prefeitura faz Homenagem aos profissionais de enfermagem

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de maio de 2016

Dia 12 de maio, Dia do Enfermeiro, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, homenageou os profissionais que atuam na Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e Urgência e Emergência, para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os cafés aconteceram nas trocas de plantões.

“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!” Florence Nightingale ( enfermeira britânica que ficou famosa por ser pioneira no tratamento a feridos de guerra, século XX).

A Prefeitura de Carapicuíba parabeniza a todos que se dedicam a esta arte.