Escola de Música Tim Maia oferece aula de música gratuita

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 16 de maio de 2016

A Escola de Música Tim Maia, projeto da Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo – Secult está com inscrições abertas para os cursos de violão, violino, cavaquinho, viola caipira, guitarra, contra baixo, bateria, percussão, musicalização infantil, teclado, canto, coral e sopro (flauta doce, clarinete, saxofone).

Para se inscrever, os interessados devem procurar a Escola de Música Tim Maia, localizada na Avenida Santo Estevão, 103 (paralelo ao Ginásio de Esportes Ayrton Senna – Senninha), de segundas-feiras a sextas-feiras, das 08h às 17h.

Os documentos necessários são: Xerox da carteira de identidade, comprovante de residência e duas foto 3×4. Para menores de idade é necessário apresentar a certidão de nascimento, além da xerox do RG do responsável. As aulas são oferecidas às crianças a partir dos 3 anos, sem limite de idade para se ingressar nos cursos, também abertos a adultos.

Atualmente, 800 alunos participam dos cursos oferecidos gratuitamente na escola de música. As aulas acontecem uma vez por semana, com duração de 50 minutos.

A Escola de Música foi reestruturada em 2009, e desde então tem como objetivo oferecer capacitação musical à população. A iniciativa também representa uma oportunidade aos alunos de descobrirem o seu talento musical e, posteriormente, participam de apresentações ao público.

Para mais informações entre em contato no telefone 4167-7706.