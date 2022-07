Operação de Tráfego facilita fluidez no trânsito de Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 18 de maio de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), adotou como atividade de rotina a Operação de Tráfego no horário de pico na parte da manhã, entre 7h e 9h30, na região central da cidade. Durante a intervenção, agentes de trânsito ficam posicionados em locais estratégicos para promover maior fluidez nas vias públicas no horário de maior movimento de veículos, além de fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito.

A Operação de Tráfego da SMTT atua em três pontos principais: no cruzamento da Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu com Rua Antonio Pignatari, na área de acesso à região central que inclui a Rua Consolação, Viaduto Jorge Julian e Avenida Deputado Emílio Carlos e no Km 21. Em situações especiais as operações acontecem também em outros locais da cidades, de acordo com a demanda.

Segundo levantamentos preliminares da SMTT, cerca de 70% da circulação de veículos nestes locais são de veículos emplacados em outros municípios. Ou seja, boa parte do volume de trânsito nos horários de pico em Carapicuíba é de motoristas que não moram nem trabalham na cidade, mas a usam como rota de passagem para outras localidades.

Outras ações, além destas operações diárias, também fazem parte do gerenciamento de trânsito, como o monitoramento diário das vias para adequação do tempo dos semáforos, fiscalização constante para assegurar a disciplina e atenção à mobilidade urbana voltada especialmente à segurança do pedestre. Além da parte da manhã, as alterações nos semáforos acontecem também durante a tarde, entre 16h30 e 19h.

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha na implantação de sistema de monitoramento da cidade, com câmeras de grande alcance instaladas em pontos estratégicos. Este novo serviço que vai potencializar o trabalho da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e da Guarda Civil Municipal deverá entrar em funcionamento nos próximos dias.