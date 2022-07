Crianças das EMEFs têm aulas de prevenção e cuidado com os dentes

Educação

18 de maio de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba realiza programa de prevenção e educação em saúde bucal numa parceria entre as Secretarias de Educação e de Saúde. No mês de maio equipe de dentistas esteve na Emef Nemy da Silveira Rudolfer, no Jardim Santa Brígida, para ensinar as crianças como cuidar bem dos dentes. Atualmente, a equipe está na EMEF Miguel costa Jr (Jd. Angélica).

O Programa consiste em palestras educativas dentro das salas de aula e treino de escovação, quando as dentistas mostram em um molde e as crianças fazem o mesmo movimento com as escovas de dente. Outras etapas deste importante trabalho é a aplicação de flúor e a avaliação quanto a existência de cáries.

Avaliação e Tratamento

Dentes de leite com cáries superficiais são restaurados no próprio consultório montado dentro da escola. Casos mais graves são encaminhados para a UBS mais próxima da residência ou o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas de Carapicuíba.

Este importante trabalho teve início em 2015, sendo desenvolvido nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Carapicuíba, oferecendo mais saúde e qualidade