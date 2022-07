Fundo Social lança Campanha do Agasalho 2016

Data de Publicação: 19 de maio de 2016

Tema deste ano é “Quem doa com amor, transforma frio em calor!

Nesta sexta, 20 de maio, às 16:30, no Centro Administrativo da Prefeitura, o Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba realiza o lançamento da Campanha do Agasalho 2016 com o tema“Quem doa com amor, transforma frio em calor!”.

O objetivo principal é arrecadar o máximo de peças de roupas e cobertores, e assim poder atender pessoas necessitadas no período de maior frio. Todas as peças arrecadadas serão entregues às famílias carentes do município no decorrer do ano.

O Fundo Social conta com a colaboração da população na doação de peças de roupas em boas condições de uso e também de cobertores. Repartições públicas, escolas e estabelecimentos comerciais já aderiram à campanha e podem receber as doações.

A presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Sra. Áurea Rodrigues, alegrou-se com o comprometimento dos participantes e ressaltou a importância do evento: “O frio exige resposta imediata, por isso a nossa participação nesta campanha vai aumentar a rede para combater o frio com solidariedade”.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, “haverá postos de arrecadação em todas as repartições públicas do município e comércios, pois todos nós somos chamados a colaborar e doar um agasalho. Empresários e população em geral podem fazer a diferença somando os esforços”, ressaltou.

Serviço

Dia 20 de Maio, sexta-feira, 16h30

Centro Administrativo da Prefeitura

Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas – Carapicuíba

Contamos mais uma vez com o apoio e doação de todos.