Quartas de finais da Copa Ouro 2016 acontecem neste domingo

Data de Publicação: 19 de maio de 2016

Após nove rodadas foram definidas as oito equipes que seguem na luta pelo título da Copa Ouro de Futebol 2016. O torneio é promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba.

Seguem na competição pelo grupo A, Camaleão (1º), Unidos da Vila Iza (2º), Gopiúva (3º) e Vasco (4º). No grupo B, Bola Branca (1º), Renegados (2º), Nacional (3º) e Paulistano (4º). Na parte inferior da tabela foram rebaixados para a Copa Prata 2017 no grupo A Unidos da Cohab V, Barcelona e Revelação. Já no grupo B caíram Planalto, Lorena e Juventos (Aldeia).

Os confrontos válidos pelas quartas de final da Copa Ouro 2016 serão realizados neste domingo, 22, no Estádio do Niterói. As equipes que terminaram em 1º e 2º lugares jogam com a vantagem do empate para avançar às semifinais. Confira a seguir os resultados da 9ª rodada, a classificação e os jogos das quartas de finais.