Carapicuíba realiza a 3º oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 23 de maio de 2016

Carapicuíba realizou no dia 19 de abril, no Auditório da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) a 3º Oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, com tema “Saúde da Mulher”. A atividade foi organizada pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba.

A atividade contou com aproximadamente 70 mulheres representando sociedade civil e governo. As palestrantes desta oficina foram Poliana Brito, enfermeira do Núcleo da Saúde da Mulher de Carapicuíba, e Dulce Xavier, Secretária adjunta da Secretaria de Políticas para as Mulheres de São Paulo.

As palestras abordaram a realidade vivenciada pelas mulheres na área da saúde, sobre como funciona o fluxo de atendimento, quais são seus direitos em relação a saúde, quais atendimentos estão disponíveis no município e fora dele. Também foram abordados aspectos da saúde humanizada, que estimula o atendimento de mulheres em situação de violência, com melhores estratégias de acolhimento e atendimento. Abordaram ainda as questões de identidade de gênero e raça, para que sejam incorporadas na formação dos profissionais de saúde as especificidades das mulheres lésbicas e transexuais.

Depois da palestra, os participantes foram divididos em grupos e repercutiram sobre os pontos levantados pelas palestrantes fazendo o levantamento de propostas que possam contribuir para a elaboração do Plano Municipal.

As oficinas são realizadas no Auditório da Faculdade Aldeia de Carapicuíba (Estradas da Aldeinha, 245 – Jd Marilu), das 8h às 13h. Veja a programação das oficinas e seus respectivos temas:

09/06 – Mulher na educação, esporte, cultura, comunicação e mídia

05/07 – Audiência Pública