Atletismo de Carapicuíba sobe ao pódio em Indaiatuba e Guarulhos

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de maio de 2016

Os alunos da escola de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer seguem conquistando bons resultados em competições, realizados no último fim de semana em Indaiatuba e Guarulhos.

Competindo em Indaiatuba Bruno Vinicius conquistou o 1º lugar nos 500 metros 1:24, João Vitor ficou em 2º lugar no lançamento de disco e no arremesso de peso. Jofley Reis obteve a 2ªcolocação no salto em distância, Carlos Santos terminou em 2º Lugar no arremesso de peso e 3 lugar 60 metros, Kaique Rodrigues 4 lugar salto altura.

Já em Guarulhos João Vitor Vilela conquistou o 1º lugar no arremesso de peso 13,58 metros e no lançamento de disco 41 metros. Ruan Reis ficou em 2º lugar no salto em distância 5,16 metros. E Jofley Reis no lançamento de martelo atingiu a marca de 23,50 metros e ficou com a 3ª colocação. Na marcha atlética Bruno Vinicius dos Santos conquistou o 1º lugar.