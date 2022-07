Carapicuíba oferece atendimento de hospital no conforto do lar

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de maio de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva, atende mensalmente 145 pessoas acamadas por doenças ou por serem vítimas de acidentes. O atendimento consiste em visitas regulares de equipes do Programa Melhor em Casa, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social.

Durante as visitas, o paciente é examinado e a família orientada sobre os cuidados necessários. Após a primeira visita, se o paciente estiver dentro dos critérios para ser atendido pelo Programa, passa ser acompanhado pela equipe de acordo com a necessidade.

O Programa atende pacientes em todos os bairros do município. Muitos estão inscritos há anos, como é o caso da Sra. Iraci de Oliveira, moradora da Cohab 2. Ela é atendida pelo Programa desde 2012, quando ficou acamada. Suas filhas, Ivete e Ilma se revezam para cuidar da mãe, com 85 anos.

Na última segunda-feira, a equipe do Programa Melhor em Casa visitou dona Iraci. As filhas foram unânimes em afirmar a importância do programa: “Nos sentimos amparadas, a equipe da Prefeitura trabalha com muito carinho e faz tudo para melhorar os cuidados em casa. Minha mãe já esteve em situação pior e atualmente voltou a falar. Com toda certeza, este Programa nos ajuda, pois não precisamos transportá-la em consultas de rotina e temos a quem recorrer nas dificuldades inesperadas”, afirmou Ivete Oliveira dos Santos, filha e cuidadora.

Para quem é indicado

O Melhor em Casa é um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair de casa para ir a médico e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo. A atenção domiciliar proporciona ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do lar.

Em Carapicuíba, já foram atendidos 732 pacientes desde 2013, sendo que atualmente estão cadastrados 112 na modalidade AD2 e 33 na AD3, totalizando 145 famílias visitadas ao menos uma vez por mês pelas equipes do Programa Melhor em Casa, inserido na Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo Federal.

Como se cadastrar no Programa

É necessário que o responsável pelo paciente se dirija ao Programa Melhor em Casa, que fica no CEM (Centro de Especialidades Médicas do Município de Carapicuíba), à Alameda dos Lírios, 150 – Vila Sulamericana, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

Para que o paciente seja incluído é necessária a análise da complexidade de seu quadro, conforme as modalidades do Atendimento Domiciliar AD2 e AD 3. Os pacientes que se enquadram no AD1 são atendidos dentro do Programa Saúde da Família, na UBS mais próxima da residência.