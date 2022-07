Prefeitura inaugura Terminal Rodoviário Municipal José Ribeiro e Boulevard no Novo Centro

Data de Publicação: 30 de maio de 2016

Nesta segunda-feira, 30 de maio, o prefeito Sergio Ribeiro e o Governador Geraldo Alckmin inauguraram o Terminal Rodoviário Municipal José Ribeiro e boulevard do Novo Centro. O pleno funcionamento do Terminal aconteceu a partir das 4h da manhã desta desta terça-feira, para oferecer mais segurança e comodidade aos usuários. A inauguração também contou com a presença de autoridades municipais e regionais e da população que passava pelo local.

O novo terminal abriga 13 linhas de ônibus e, por enquanto, o terminal provisório permanece com 10 linhas. Já as paradas de ônibus da Rua Nelson Neves da Fonseca, ao lado da Escola Toufic Joulian, serão totalmente desativadas, passando a atender no novo terminal.

Veja abaixo a lista com as linhas transferidas para o Novo Terminal Rodoviário Municipal José Ribeiro:

Linha 11 – Vila Crett – Estação Centro (Del Rey)

Linha 12 – Jardim Tonato – Estação Centro (Del Rey)

Linha 14 – Jardim Ana Estela – Estação Centro (Del Rey)

Linha 15 – Vila Dirce – Estação Centro (Del Rey)

Linha 16 – Jardim Santa Brígida – Estação Centro (Del Rey)

Linha 19 – Vila Menck – Estação Centro (Del Rey)

Linha 20 – Roseira Parque – Estação Centro (Del Rey)

Linha 21 – Vila Capriotti – Estação Centro (Del Rey)

Linha 25 – Jardim Popular – Estação Centro (Del Rey)

Linha 103 – Vila Lourdes – Cohab (ETT)

Linha 104 – Ariston – São Daniel (ETT)

Linha 107 – Cohab – Km 21 (ETT)

Linha 112 – Novo Horizonte – Hospital Geral (ETT)

Veja abaixo a lista com as linhas que permanecem funcionando no Terminal Provisório:

Linha 17 – Jd. Veloso – Estação Centro (Del Rey)

Linha 18 – Pq. Jandaia (via Jd. Guapiúva) – Estação Centro (Del Rey)

Linha 18B – Pq. Jandaia (via Vila Dirce) – Estação Centro (Del Rey)

Linha 24 – Cohab 5 – Estação Centro (via Estação Km 21 (Del Rey)

Linha 307 – Granja Viana / Km 24 (Del Rey)

Linha 101 – Vila Helena (ETT)

Linha 102 – Aldeia (ETT)

Linha 105 – Olaria / Vila Gália (ETT)

Linha 110 – Novo Horizonte (ETT)

Linha 113 – Circular Ariston (ETT)

Recentemente foram feitos os últimos trabalhos como pintura, grades de proteção de pedestres, iluminação, pintura de sinalização horizontal e vertical (faixa de pedestre) e implantação de semáforo, entre outras ações.

O Terminal Municipal abrigará linhas de ônibus que serão interligadas com a estação da CPTM e, no futuro, também estará conectado ao Terminal Intermunicipal, previsto no Projeto Corredor Oeste. Já o boulevard vai ligar o Calçadão ao terminal e à estação da CPTM agilizando e dando mais segurança para as pessoas que circulam no Centro.

O prefeito Sergio Ribeiro celebra mais uma grande conquista, a inauguração da maior obra da história da cidade afirmando que “há 30 anos a população de Carapicuíba sonha com essa obra. Nasce um novo centro em Carapicuíba, uma grande mudança acontece na nossa cidade”.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da parceria com o Governo do Estado e destaca a atuação do conjunto dos servidores municipais nesta e demais obras da cidade. “Nenhuma obra iniciada em nosso governo ficará inacabada e o terminal municipal de ônibus é a mais importante obra da cidade em seus 51 anos de emancipação”.

Atender as exigências quanto à acessibilidade é prioridade e o terminal conta com escada rolante, elevador, rampas de acesso e baias de embarque e desembarque com passagens de pedestres niveladas com as calçadas, facilitando a circulação. O semáforo que liga a estação de trem ao terminal conta com recurso de avisos sonoros para auxiliar pessoa com deficiência visual a atravessar a rua com segurança.

