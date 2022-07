Carapicuíba realiza Câmara Técnica sobre atendimento às mulheres em situação de violência

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 1 de junho de 2016

A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba convida para reunião da Câmara Técnica para tratar do fechamento da edição do Guia Básico de Fluxo de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. O evento acontece nesta quinta-feira, 02 de junho, das 9h às 12h, no Rotary Club, Rua Sandra Maria, 501, Jardim das Belezas.

Câmaras técnicas são estâncias de monitoramento da rede de atendimento do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da qual Carapicuíba é signatária desde 2013. É representada por cinco secretarias municipais que, no seu cotidiano, atendem mulheres em situação de violência: Assuntos Jurídicos, Assistência Social, Educação, Saúde e Secretaria de Governo (Coordenadoria de Políticas para as Mulheres).

As reuniões acontecem mensalmente desde janeiro de 2016 para discutir os problemas e as dificuldades de funcionamento da rede de atendimento e propondo prioridades e soluções. É importante a participação de representantes de servidoras e sociedade civil organizada, ONGs, faculdades, associações, movimento de mulheres, etc.