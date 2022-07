Domingo será de muito futebol em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 3 de junho de 2016

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba promoverá no próximo domingo, 05/06, no Estádio do Niterói seis partidas válidas pelas semifinais das Copas Ouro, Bronze e Seletiva.

Logo às 8h entram em campo Juventus/Ariston e São Bento, e disputando uma vaga na final da Copa Seletiva 2016. O outro confronto da semifinal será às 15h30, entre Ajax e Rubro Negro.

As semifinais da Copa Bronze serão realizadas às 9h00 com o jogo entre Simplicidade e Muleques da Vila, e às 13h30 onde estarão frente a frente Parceria e XV de Novembro.

Já os confrontos válidos pelas semifinais da Copa Ouro começaram às 10h30 com a partida entre Camaleão e Renegados, e logo na sequencia às 12h00, Vasco e Nacional jogam pela vaga na decisão. Em todos os jogos dos três torneios, em caso de empate, a vaga será decida nas penalidades.