Dia do Desafio – Carapicuíba vence San Cristóbal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 3 de junho de 2016

Carapicuíba venceu a disputa contra San Cristóbal da Venezuela na 20ª Edição do Dia do Desafio, ocorrido em 29 de maio. Participaram das atividades 38.253 carapicuibanos, que representam 10,35% da população. Os venezuelanos reuniram 2,38% dos habitantes durante o dia de atividades.

O Dia do Desafio tem por objetivo promover à prática de atividade física junta a população, com o intuito de combater o sedentarismo e todos os males causados pela não-prática de exercícios físicos.

O Dia do Desafio é uma iniciativa da UNESCO e da TAFISA – The Association for International Sport for All – e conta com o apoio da ISCA – International Sport and Culture Association. É um movimento comunitário que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos.