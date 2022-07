Em Carapicuíba, mortes no trânsito têm redução de 68%

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 7 de junho de 2016

Com atuação permanente da Prefeitura de Carapicuíba na prevenção de acidentes de trânsito, a população é a maior beneficiada. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), no comparativo dos dados entre 2014 e 2015, Carapicuíba registrou diminuição importante no número de feridos e vítimas fatais em acidentes de trânsito.

Estatísticas da SSP/SP revelam que em 2014 foram registradas 1.034 pessoas feridas e, em 2015, esse total caiu para 873, uma diminuição de 15,6%. Mas a redução mais expressiva está no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Em 2014 foram 16 mortes e em 2015, foram cinco ocorrências com mortes, 68,7% a menos. Em outras palavras, para cada dez pessoas que morreram em acidentes de trânsito em Carapicuíba em 2014, sete sobreviveram em 2015.

Este índice não é por acaso. É resultado do empenho da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), que tem atuação firme e constante na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

Em julho de 2015 foi inaugurada a nova sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e a população pode ser atendida num lugar com acesso mais fácil e com maior comodidade. A nova sede da SMTT conta com rampa para facilitar e garantir o acesso das pessoas idosas e/ou com deficiência. A população pode, agora, ser atendida num lugar com melhor acessibilidade e comodidade. Medidas de sustentabilidade também foram tomadas com a instalação de sistema para captação de água da chuva para reuso e lixeiras de cores diferentes para coleta seletiva.

Entre os dias 18 e 25 de setembro é celebrada em todo o país a Semana Nacional de Trânsito e Carapicuíba tem agenda especial de atividades e chama a população para refletir sobre a conscientização de motoristas e pedestres e a responsabilidade de todos na prevenção de acidentes.

Carapicuíba também faz atividades de educação no trânsito para alunos da rede municipal. Secretarias de Educação e Trânsito se unem nesta ação que leva agentes de trânsito às escolas para exibir filmes e desenhos, conversam com as crianças sobre a importância de respeitar as leis de trânsito seja como motorista, pedestre ou ciclista. No ensino fundamental, com alunos a partir dos seis anos, os agentes montam um percurso de “ruas” com travessia de pedestre. Com bicicletas, os alunos “trafegam” como motoristas, são “agentes de trânsito” e ensinam que todos devem atravessar na faixa de pedestres, se mantendo sempre à direita, para maior fluidez no fluxo de pessoas e evitando trombadas.

“A Prefeitura investe na educação no trânsito para crianças e adultos e em melhoria na sinalização, com a meta de que nenhuma pessoa perca a vida em acidentes de trânsito. Os dados estatísticos são uma conquista, mas vamos continuar trabalhando para alcançar o índice zero de vítimas fatais e diminuir o número de feridos” ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Tais medidas fazem parte do trabalho intenso da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para diminuir ao máximo a incidência de acidentes de trânsito. Essas iniciativas têm alcançado bons resultados e a população é a maior beneficiada.