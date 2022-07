Fundo Social de Solidariedade promove Arraial Solidário

Data de Publicação: 7 de junho de 2016

Na próxima sexta-feira, 10 de junho, a partir das 17 horas, o Fundo Social de Solidariedade realiza o Arraial Solidário 2016. O evento será no Estacionamento do Gabinete do Prefeito, e assim como nos anos anteriores vai proporcionar momentos de confraternização e alegria.

O Arraial Solidário oferece muita diversão com brincadeiras, música e comidas típicas. Os valores arrecadados serão destinados para a 7°edição do Casamento Comunitário, uma realização também do Fundo Social de Solidariedade, previsto para acontecer no final do mês de julho.

A presidente do Fundo Social, senhora Áurea Rodrigues Silva, e o prefeito Sergio Ribeiro convidam todos a participar do Arraial. Ao longo do ano são realizados eventos para colaborar com ações sociais do Fundo Social de Solidariedade.