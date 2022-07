Carapicuíba participa de simpósio sobre Educação Ambiental

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 8 de junho de 2016

Pelo segundo ano, Carapicuíba participa do Simpósio Regional de Educação Ambiental. Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente de Osasco, o encontro acontece em 15 de junho, em Osasco, com o tema “Educação Ambiental: conhecer, compartilhar e inovar”.

Carapicuíba participa do evento com a exposição da Lei da Política Municipal de Educação Ambiental, sancionada pelo prefeito Sergio Ribeiro recentemente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Carapicuíba organizou a divulgação no município, para que entidades e pessoas interessadas possam apresentar projetos de Educação Ambiental, e se aprovado, expor no dia do evento. As inscrições já foram encerradas.

O Simpósio conta com a colaboração das cidades de Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi, Taboão das Serra, Santana de Parnaíba, Barueri e Pirapora do Bom Jesus.

Serviço:

Simpósio Regional de Educação Ambiental

Data: 15/06/2015

Horário: 08h às 17h

Local: Sala Osasco – Rua Dimitri Sensaud Lavoud, altura do n. 70, Vila Campesina, Osasco-SP

Entrada: Gratuita

Informações: 3652-9107