Carapicuíba realiza a 4º oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 9 de junho de 2016

Carapicuíba realizou no dia 09 de maio, no Auditório da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC) a 4º e última Oficina para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, com tema “Mulher na educação, esporte, cultura, comunicação e mídia ”. A atividade foi organizada pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba. No dia 05 de julho será realizada a Audiência Pública.

A atividade contou com aproximadamente 40 mulheres representando sociedade civil e governo. As palestras abordaram a realidade das mulheres na área da cultura e mídia social.

A servidora Andréia, representante da Secretaria Municipal de Esportes de Carapicuíba (Secel) apresentou o crescimento do número de mulheres no quadro de funcionários da Secel, que nos últimos anos passou de 20% para 40% do efetivo. A atual secretária de esporte é a primeira mulher a ocupar esse cargo na administração municipais. Destacou também a grande evolução do número de mulheres participantes de atividades esportivas como dança, ginástica, ballet e jazz. Destacou também os resultados mais recentes das equipes femininas que competem nos Jogos Regionais e Jogos da Cidade, entre outros. Times que até poucos anos atrás não tinham representantes femininas, agora conquistam medalhas e importantes resultados em grandes competições como as seleções de vôlei, futebol, futsal, tênis de quadra e capoeira.

Depois da palestra, os participantes foram divididos em grupos e repercutiram sobre os pontos levantados pelas palestrantes fazendo o levantamento de propostas que possam contribuir para a elaboração do Plano Municipal.