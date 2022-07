Neste sábado, 11, atividades culturais valorizam artistas de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 10 de junho de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura, realiza neste final de semana dois projetos culturais, “Alunos Destaques do Mês” e “Calçadão Cultural”.

O primeiro, Alunos Destaques do Mês, valoriza os alunos da Escola de Música Tim Maia e acontece neste sábado, 11 de junho, às 9h, na Escola de Música, que fica na Av. Santo Estevão, 106 – Vila Jussara.

O Projeto Calçadão Cultural terá início neste sábado, das 14h às 17, com shows e atividades culturais no Calçadão, promovendo talentos do município. O evento é aberto à população e acontecerá semanalmente.