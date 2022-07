Prefeitura de Carapicuíba traz teatro de graça no Jorge Amado

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 14 de junho de 2016

Carapicuíba recebe nesta quinta-feira, 16/06, às 19h, no Teatro Jorge Amado mais uma atração do Circuito Cultural Paulista. Trata-se da peça “Um rio de infância para Shakespeare”.

Em homenagem aos 400 anos da morte de Shakespeare, o texto inédito põe em xeque a obra e personagens do bardo inglês, misturando arte e vida real em uma discussão sobre ofício e pessoas.

Dois atores, um homem e uma mulher, enquanto esperam o representante do patrocinador para lhe fornecer informações acerca da montagem de “Hamlet” que estão fazendo, discorrem sobre Shakespeare, seus textos e personagens, e também sobre suas próprias vidas.

O evento do Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, tem o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Serviço:

Local: Teatro Jorge Amado

Av. Mirian, 86 – Centro – Carapicuíba.

Data: 16/06 – quinta-feira – às 19h.