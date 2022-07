Prefeitura e Alphaville Urbanismo entregam Centro de Educação Sustentável

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 14 de junho de 2016

Na próxima quinta-feira, 16 de junho, às 10 horas, a prefeitura de Carapicuíba entrega, junto com representantes da Fundação Aphaville, o Centro de Educação para a Sustentabilidade da Granja Viana.

Em 2009, durante os trâmites para aprovação do Licenciamento Ambiental para a construção do condomínio Alphaville Granja Viana, ficou acordado entre a Prefeitura e Empresa, a criação de parque municipal, sem custos para a Prefeitura, para fins de preservação, educação ambiental e lazer para a população de Carapicuíba.

O Parque Público, que mede cerca de 150 mil m2 e será destinado à visitação pública, educação e preservação ambiental, conta com telhado verde para aprimorar o conforto ambiental e o visual, captação e reutilização de água da chuva, para regar áreas verdes e utilizar descargas dos banheiros, além de viveiro para mudas.

O prefeito lembra que em 2009, por meio do convênio com a Alphaville foram construídas duas creches que estavam paradas há 19 anos. “Na época tínhamos menos de mil vagas em creches e as 240 vagas da época fizeram muita diferença. Hoje temos mais de 7 mil vagas”.

Ele ressaltou a importância da obra para o município, lembrando que “desde o início não tínhamos duvida da importância desse empreendimento, que representa ocupação ordenada da área, valorização imobiliária do entorno e melhorias na Av. São Camilo”.