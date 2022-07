Carapicuíba conquista seis medalhas nos Jogos Regionais do Idoso 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

A delegação de Carapicuíba retornou dos Jogos Regionais do Idoso em Itanhaém com seis medalhas, sendo duas de ouro, uma prata e três bronzes. Na classificação geral, a cidade ficou na 18ª colocação com 13 pontos.

Das seis medalhas cinco vieram do atletismo com Izaú Maurício, na categoria C (70 a 74 anos) que completou os 1000 metros em 3m e 58seg, e levou a medalha de ouro. A outra medalha de ouro foi conquistada por Milton Riz, na categoria A (60 a 64 anos), que percorreu 2000 metros em 7m e 31seg.

Wilson Leite conquistou a prata também nos 2000 metros, categoria A (60 a 64 anos), com o tempo de 7m e 33seg. Já as medalhas de bronze vieram nos 1500 metros, categoria B (65 a 69 anos), com Michyalo Partika (5m e 59seg), e Alice Barbara nos 1500 metros, categoria A (60 a 64 anos), com o tempo de 7m e 28seg.

E a equipe de malha, formada por Antônio Pires, Antônio Alves e Nelson Oliveira, venceu o time de Cotia na disputa do terceiro lugar, e ficou com a medalha de bronze.