Vôlei Feminino conquista o 3º lugar em Torneio

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

A seleção infantil de vôlei feminino, formada pelas alunas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conquistou no último sábado, 11, a terceira colocação no Grand Prix de Vôlei – Ipê Clube. Na disputa pela medalha de bronze, a equipe carapicuíbana venceu o Clube Paineiras por 2 sets a 1, com parciais de 25×21, 25×27 e 15×12.

Com o término da competição, a equipe seguirá em treinamento para a disputa de outros torneios no segundo semestre.