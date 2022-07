Prefeitura encerra convênio para hemodiálise com Complexo Granja Viana

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, encerrou o convênio com o Complexo Hospitalar Granja Viana, após o fechamento do setor de Hemodiálise, interditado pelo Grupo de Vigilância Sanitária do município e Centro de Vigilância Sanitária do estado de São Paulo.

A Secretaria da Saúde, a fim de garantir a continuidade do tratamento dos 61 pacientes que realizavam terapia no local, transferiu todos para outras clínicas na região, conveniadas com o SUS na região.

A Prefeitura se responsabiliza ainda, pelo transporte sanitário dos pacientes residentes em Carapicuíba, garantindo a remoção com qualidade e acessibilidade às novas clínicas.