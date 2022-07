Prefeitura constrói elevadores nas escolas para facilitar mobilidade

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, está construindo nas Emefs Prof. Argeu da Silveira Bueno e Dep. João Hornos Filho, plataformas elevatórias para facilitar a mobilidade dos alunos com necessidades especiais.

A obra é realizada com recursos próprios e propiciará aos alunos com pouca mobilidade chegar ao primeiro andar da escola com mais autonomia e sem dificuldades. A entrega da obra está prevista para o início do segundo semestre. Além das Emefs citadas, a Emei Evani Tortolero Pierini vai ganhar ainda este ano um elevador.

Essa é mais uma ação do governo para ampliar a acessibilidade e mobilidade nas escolas, que já contam com projetos para atender os alunos com necessidades especiais. Programas como o AEE (Atendimento Educacional Especializado), Alimentação Diferenciada em casos de alergias e dificuldades físicas e Atendimento Psicopedagógico colaboram no desenvolvimento deste público, fazendo com que convivam em um ambiente seguro, interativo e acolhedor.