Camaleão e Vasco decidem o título da Copa Ouro de Futebol 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

Após três meses de disputa, Camaleão e Vasco decidirão no próximo domingo, 19, quem leva o troféu de campeão da Copa Ouro de Futebol 2016. Torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O primeiro finalista foi definido no confronto entre Camaleão e Renegados e durante o tempo regulamentar de jogo, o placar ficou na igualdade, 3 a 3. Nos pênaltis o Camaleão venceu por 6 a 5, e garantiu a vaga na grande final.

Na outra semifinal, ficaram frente a frente Vasco e Nacional e a vaga para a final ficou com o Vasco, que superou o Nacional pelo placar de 3 a 0.

A final da Copa Ouro de Futebol 2016 será realizada no próximo domingo, 19, a partir das 10h30, no Estádio do Niterói. Em caso de empate no tempo regulamentar o campeão do torneio será decidido nas penalidades.