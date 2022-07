População de Carapicuíba ganha Centro de Educação Sustentável

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

Nesta quinta-feira, 16 de junho, a Prefeitura de Carapicuíba e representantes da Fundação Aphaville entregaram à população o Centro de Educação para a Sustentabilidade da Granja Viana. O Parque Público, que mede cerca de 150 mil m2, será destinado à visitação pública, com atividades promovidas pelas Secretaria de Educação e Meio Ambiente, além de organizações locais ligadas a preservação e qualidade de vida.

A construção foi totalmente planejada para privilegiar a sustentabilidade e o meio ambiente do entorno, além de gerar a menor quantidade possível de resíduos durante e após a conclusão da obra. O local conta com telhado verde para aprimorar o conforto térmico e visual, captação e reutilização de água da chuva para regar os jardins ser utilizada nas descargas dos banheiros.

Todo o planejamento resultou num local muito bonito e agradável, com iluminação natural privilegiada e interação com a natureza do entorno. O Centro de Educação para a Sustentabilidade recebeu certificação AQUA-HQE, certificação internacional da construção sustentável desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale).

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou que em 2009, por meio do convênio com a Alphaville foram construídas duas creches que estavam paradas há 19 anos. “Na época tínhamos menos de mil vagas em creches e as 800 vagas criadas na época foram um avanço extraordinário. Hoje temos mais de 7 mil vagas”.

Ele ressaltou a importância da obra para o município, lembrando que “desde o início não tínhamos duvida da importância desse empreendimento, que representa ocupação ordenada da área, valorização imobiliária do entorno e melhorias na Av. São Camilo. Esse será um ponto de encontro entre moradores de Carapicuíba e Cotia”.