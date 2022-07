Município de Carapicuíba/SP | “Recreio Interativo” traz rádio e atividades artísticas às escolas municipais.

“Recreio Interativo” traz rádio e atividades artísticas às escolas municipais.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de junho de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, iniciou novo projeto nas escolas municipais, o Recreio Interativo. As Emefs receberam equipamento para a instalação das rádios – mesa de som, caixa de som, microfone, micro system e mesa de DJ, e tanto gestores como professores e alunos foram treinados para operar os equipamentos.

O recreio interativo acontece unindo transmissões e atividades nos intervalos, como ferramenta pedagógica de aprendizagem durante as aulas e de descontração nos intervalos. Livres para escolher a programação e o uso das rádios, as escolas estão desenvolvendo suas programações e aproveitando o recurso para estimular a participação dos alunos no recreio.

Na Emef Noemy da Silveira Bueno, o projeto teve início em abril, com efeitos significativos no comportamento dos alunos, que encontravam-se dispersos e impetuosos, segundo a diretoria. Os espetáculos acontecem três vezes por semana com apresentações de dança, canto, capoeira, exposição de arte e recital de poemas. Ainda em fase de adaptação, a escola pretende expandir para o horário da tarde, permitindo que todos participem e mostrem os seus talentos.