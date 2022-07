Prefeitura inaugura Miniginásio no Parque do Planalto

Data de Publicação: 22 de junho de 2016

No próximo domingo, 26, às 10 horas, a população do Jd. Planalto ganha mais um espaço de educação, esporte, lazer. A Prefeitura de Carapicuíba entrega o Miniginásio de Esportes, construído por meio da parceria da Secretaria Municipal de Educação e o Programa Proinfância, do Ministério da Educação.

O espaço é formado por quadra poliesportiva, vestiário, arquibancada e cobertura. Está localizado no Parque do Planalto, ao lado da Emei Ademar Ferrari e Emef Nai Molina do Amaral. Atenderá alunos matriculados nessas escolas e a população do entorno.

Além dessa unidade no Planalto, também foram entregues à população os miniginásios da Cohab 5, ao lado da Praça da Árvore, e no Parque Jandaia.

O programa Pró-Infância foi criado em 2007 pelo Governo Federal para prestar assistência financeira aos municípios para a construção de creches e pré-escolas, e aquisição de equipamentos e mobiliários para as unidades. Desde sua criação até o ano passado, o Pró-Infância investiu na construção de mais de duas mil unidades em todo território nacional.

A educação de Carapicuíba apresenta resultados positivos, observados na qualidade e quantidade de projetos executados, aumento de vagas, valorização dos professores e garantia da permanência e bom aproveitamento, por meio de uniformes e materiais fornecidos ano a ano gratuitamente. A alimentação escolar de qualidade colabora com o desenvolvimento das crianças e na economia doméstica.