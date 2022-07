Centro de Formação Educacional será inaugurado neste sábado

Data de Publicação: 22 de junho de 2016

A população de Carapicuíba ganha, neste sábado, 25 de junho, mais um importante espaço público: o Centro de Formação Educacional, localizado na Av. Brasil, esquina com Av. Amazonas, na COHAB 1.

O local, um ginásio poliesportivo, passou por reforma completa, desde telhado com exaustores e ventiladores, vestiário, banheiros, iluminação, pintura do piso, paisagismo externo e construção do muro.

O novo espaço será utilizado para a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação, como palestras, fóruns e encontros, além de outras secretarias.

Este ano a Prefeitura já entregou a reforma da Emef Noemy Silveira Rudolfer (Santa Brígida), a construção da Emei Celina Ferreira dos Santos (Parque Jandaia) e miniginásios na Cohab 5 e Parque Jandaia, construídos com recursos do Governo Federal (Proinfância).

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta que abrir espaços para formação é importante para o desenvolvimento do município. “Investir na qualidade dos professores e melhorar a educação são passos importantes para tornar Carapicuíba uma cidade educadora, acolhedora e inclusiva”.