Simplicidade vence a equipe Parceria e leva o troféu da Copa Bronze 2016

Data de Publicação: 23 de junho de 2016

O time Simplicidade, do Jd. Leopoldina, é o novo campeão da Copa Bronze de Futebol 2016. A equipe venceu o troféu após vencer o Parceria, da Aldeia, por 2 a 0 em partida disputada no último domingo, 19. Com um gol em cada tempo de jogo, o Simplicidade soube aproveitar as chances de gols que apareceram a garantiu o inédito título da competição.

Após o jogo os artilheiros da competição foram premiados. Diogo Gouveia e Humberto, ambos com dois gols pela equipe do Parceria receberam, respectivamente, as bolas de Bronze e Prata. O artilheiro Bola de Ouro da Copa Bronze 2016 foi Ueverton Pinheiro do VI de Janeiro com três gols. A defesa menos vazada da competição foi a do Simplicidade que em 7 partidas sofreu apenas 1 gol.

Os troféus de melhores jogadores ficaram para Thiago Alcântara (Bola de Ouro – Simplicidade), Edgar Alves (Bola de Prata – Parceria) e Cristiano Antunes (Bola de Bronze – Simplicidade). E entre os técnicos, Antônio José da Costa, do Simplicidade, foi eleito o melhor técnico da competição e Jhonny dos Santos, do Parceria, recebeu o prêmio de treinador destaque.