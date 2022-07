Av. São Camilo recebe nova lombada e pintura de sinalização de trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 23 de junho de 2016

No começo do mês de junho a Prefeitura de Carapicuíba iniciou trabalhos de melhorias na sinalização e organização do trânsito na Av. São Camilo, Granja Viana. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) foi responsável pela realização do serviço que vai proporcionar maior fluidez e melhor aproveitamento do espaço nas vias.

Toda a pintura de sinalização de solo foi refeita, mas as principais intervenções aconteceram em dois pontos estratégicos. A SMTT monitora a ocorrência de acidentes em toda a cidade e, com isso, verificou o aumento de acidentes na altura do número 3.500 da Av. São Camilo, em frente a um supermercado. Para oferecer mais segurança a motoristas e pedestres neste local foi implantada uma lombada, ajudando a manter a velocidade dentro do limite da via que é de 50 Km/h.

Em outro ponto da mesma avenida, próximo ao acesso a um colégio particular, foram colocados segregadores de concreto, que servem para evitar que o veículo cruze ou trafegue pela contramão em locais onde a pista é de mão dupla. Para “cortar caminho” os motoristas faziam a conversão em local proibido e agora terão que seguir até o retorno para manobrar com segurança.

Tais medidas fazem parte do trabalho intenso da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para diminuir ao máximo a incidência de acidentes de trânsito. Essas iniciativas têm alcançado bons resultados e a população é a maior beneficiada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2014 foram registradas 1.034 pessoas feridas e, em 2015, esse total caiu para 873, uma diminuição de 15,6%.

Mas a redução mais expressiva está no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Em 2014 foram 16 mortes e em 2015, foram cinco ocorrências com mortes, 68,7% a menos. Em outras palavras, para cada dez pessoas que morreram em acidentes de trânsito em Carapicuíba em 2014, sete sobreviveram em 2015. “A Prefeitura investe na educação no trânsito para crianças e adultos e em melhoria na sinalização, com a meta de que nenhuma pessoa perca a vida em acidentes de trânsito. Os dados estatísticos são uma conquista, mas vamos continuar trabalhando para alcançar o índice zero de vítimas fatais e diminuir o número de feridos” ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.