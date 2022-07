Prefeitura inaugura Centro de Formação Educacional

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 27 de junho de 2016

No último sábado, 25 de junho, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou o Centro de Formação Educacional. O espaço conhecido como Quadra Coberta da Cohab, localizado na Av. Brasil, esquina com Av. Amazonas, na COHAB 1, passa a atender a população, como sede de eventos para professores como palestras, fóruns e encontros, prioritariamente, além de outras atividades, inclusive esportivas.

A inauguração contou com a presença da população, professores e alunos da Emef Ver. Edegar Simões e as Emeis Luci Montoro e Abelhinha. O local passou por reforma completa, desde telhado com exaustores e ventiladores, vestiários, banheiros, iluminação, pintura do piso, paisagismo externo e construção do muro.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta que abrir espaços para formação é importante para o desenvolvimento do município. “Investir na qualidade dos professores e melhorar a educação são passos importantes para tornar Carapicuíba uma cidade educadora, acolhedora e inclusiva”.

