Prefeitura entrega Central de Monitoramento de Câmeras

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 27 de junho de 2016

Carapicuíba passa a contar oficialmente, a partir do dia 1º de julho, do Sistema de Monitoramento de Trânsito. O sistema já está implantado e em funcionamento, e o lançamento da Central acontece às 10h na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) (Av. Santa Teresinha, 24 – Centro – esquina com Av. Dep. Emílio Carlos).

A Prefeitura de Carapicuíba instalou nove câmeras speed dome em pontos estratégicos da cidade, que são monitoradas pela Central, com movimento em 360 graus e zoom. A Central tem a dupla função de acompanhar a mobilidade urbana e a segurança pública, numa parceria entre a SMTT e a Guarda Civil Municipal (GCM).

A SMTT, alem de acompanhar ocorrências de acidentes online, pode ainda, por meio da Central de Controle Semafórico, ajustar os semáforos para melhor fluidez do trânsito, sem precisar ir até o local. O sistema é útil ainda para estudos de melhorias nas vias para melhor mobilidade.

Já a GCM passa a atuar com mais agilidade em diligências, tendo maior eficiência no policiamento preventivo.

O prefeito Sergio Ribeiro reitera que, melhorar a segurança no município, está entre suas metas. “Já demos passos importantes, como a criação da GCM m 2010, que conta com duas bases, a implantação do programa Crack é possível vencer no município, e agora a realização de um projeto sonhado, o monitoramento por câmeras da cidade. Há muito que fazer, mas estamos avançando ”, ressalta o prefeito.