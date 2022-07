Festa de São Pedro, padroeiro de Carapicuíba, acontece dia 29 de junho

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 28 de junho de 2016

No mês de junho, Carapicuíba comemora o dia do seu padroeiro São Pedro. A organização das festividades é feita pela Paróquia São Pedro, na Vila Sulamericana, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A festa de São Pedro, é mundialmente comemorada pelos fiéis no dia 29 de junho e sempre traz à Carapicuíba um clima que propicia a união da família e amigos e a renovação da fé das pessoas naquilo que é bom e bonito.

As comemorações tradicionalmente iniciam com a novena, que começou no dia 21 e termina no último dia da festa, 29, quarta-feira, dia que acontece a tradicional queima de fogos em homenagem a São Pedro.

Programação:

28/06 – 19h: Missa

28/06 – 20h: Levantamento do Mastro

28/06 – Quermesse

29/06 – 6h: Missa da Alvorada

29/06 – 10h: Missa celebrada pelo Bispo Dom João Bosco

29/06 – 16h: Procissão do Padroeiro

29/06 – 21h: Show Pirotécnico

29/06 – Quermesse