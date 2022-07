Carapicuíba ganha mais um miniginásio

28 de junho de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba entregou à população, no último dia 26, mais um Miniginásio, construído por meio da parceria da Secretaria Municipal de Educação e o Programa Proinfância, do Ministério da Educação.

O espaço fica no Parque do Planalto ao lado das Emeis Ademar Ferrari e Nai Molina do Amaral. É formado por quadra poliesportiva, vestiário, arquibancada e cobertura, e passa a atender alunos matriculados nessas escolas, além da população do entorno para atividades educacionais, esportivas e culturais.

Este é o terceiro miniginásio construído e entregue à população nos últimos dois anos pela Prefeitura. O primeiro fica no Parque Jandaia e o segundo na Cohab 5,

Com esses espaços, Carapicuíba passa a oferecer mais atividades para crianças e adolescentes, colaborando para mais qualidade na educação e cidadania.