Festa Nordestina esquenta noite de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 30 de junho de 2016

Com a apresentação do Grupo de Dança Star Dance teve início a 32ª Festa Nordestina de Carapicuíba. O primeiro dia contou ainda com a abertura oficial pela secretária de Cultura, Adriana Ribeiro Bernardino e o encerramento por conta do Trio Virgulino.

A tradicional festa acontece de 30/06 a 03/07 e de 07 a 10/07. Mais uma vez, é realizado no espaço do estacionamento da Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, entre a entrada da COHAB e o Calçadão, no Centro, sempre a partir das 18h.

A Festa Nordestina está no calendário oficial de eventos da cidade e é promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de homenagear os migrantes nordestinos que vivem na cidade e contribuem para o desenvolvimento do município.

Ao longo dos anos, a Festa Nordestina de Carapicuíba foi adquirindo relevância turística e cultural, a ponto de atrair cerca de 15 mil pessoas diariamente. Os visitantes podem apreciar feira de artesanato, comidas, músicas e danças típicas do nordeste brasileiro, num ambiente descontraído.

A 32ª Festa Nordestina de Carapicuíba abre os portões a partir das 18h. A entrada é franca com estacionamento no local.

Confira a programação

30/06 – Trio Virgulino

01/07 – Forró 100 Preconceito

02/07 – Nova Banda Luxuria

03/07 – Caju e Castanha

07/07 – Buzão do Fórro

08/07 – Camisa Suada

09/07 – Bonde dos Playboys

10/07 – Caravana da Festa Popular Tudo Novo