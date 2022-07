Prefeitura traz mais recursos para Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de junho de 2016

Prefeito Sergio Ribeiro esteve quinta-feira, 30 de junho, no Palácio do Governo para assinatura de convênio do FUMEFI que repassa aproximadamente R$ 16 milhões para a execução de obras de recapeamento asfáltico em importantes avenidas da cidade.

A verba do FUMEFI é um recurso designado anualmente ao município e o prefeito define sua destinação como investimentos em obras e serviços.

Veja abaixo a lista com as dez principais vias que serão beneficiadas:

Região da Vila Dirce: Estrada do Jacarandá, Estrada da Fazendinha.

Região da Vila Menck: Estrada das Acácias, Estrada do Jataí, Rua Pequiá e

Avenida Rui Barbosa.

Região do Jandaia: Estrada do Gopiuva, Marginal do Ribeirão, Rua Itajubá, Estrada da Gabiroba.

Obras de recapeamento vêm sendo feitas por toda a cidade e recentemente foram recapeadas Rua Pradópolis, no Bairro 40 Casas, Rua Netuno e Rua Plutão, no Jardim Novo Horizonte e Rua Macedônia no Ariston.

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez na circulação e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da grande remodelação e recapeamento em toda a cidade: “É a prefeitura trabalhando para encontrar soluções e enfrentar o desafio de melhorar e aprimorar cada vez mais a circulação de pedestres e motoristas em Carapicuíba. Nunca foram feitas tantas obras de mobilidade urbana na cidade e isso reflete o desempenho intenso da prefeitura para melhorar a vida da população”.