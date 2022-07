Vôlei vence na estreia da Copa Cajamar 2016

A seleção feminina adulta de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba venceu na estreia da Copa Cajamar 2016. A equipe derrotou o Team Girls de Campo Limpo Paulista por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 17 e 25 a 21.

Na próxima rodada Carapicuíba enfrentará a seleção de Cajamar em confronto a ser realizado no dia 03 de agosto, às 10h, no Ginásio de Esportes Manoel Alvarés, localizado na Av. Vereador Joaquim Pereira Barbosa, 527 – Jordanésia – Cajamar, SP.

Carapicuíba realiza 1ª Mostra de Dança

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizará no dia 27 de Agosto a 1ª Mostra de Dança de Carapicuíba. O evento tem por objetivo difundir a dança como meio sociocultural e proporcionar opções de lazer à comunidade.

Poderão participar da 1ª Mostra de Dança academias, grupos, escolas, companhias de danças e grupos folclóricos. As inscrições estão limitadas a dez equipes e serão realizadas somente no link http://goo.gl/forms/bNGADm0xW9LwHeSg2 que estará disponível no site da Prefeitura de Carapicuíba a partir da próxima sexta-feira, 01. O período de inscrições terminará em 31 de julho.