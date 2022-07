Copa Prata 2016 começa neste domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de junho de 2016

A 28ª edição da Copa Prata terá início no próximo domingo, 03 de julho, e ao todo 12 equipes participarão da competição. O término do torneio está previsto para o dia 21 de agosto.

Em Congresso Técnico realizado em 14 de junho foi definido que as equipes estarão divididas em dois grupos com seis times cada. Na fase de classificação, todos se enfrentarão em turno único dentro das chaves.

Ao término da fase de classificação, o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para a semifinal e já garante o acesso à Copa Ouro 2017. As outras vagas na semifinal serão decididas entre os segundos e terceiros colocados de cada chave. Na parte debaixo da tabela, os dois últimos na classificação de cada grupo estarão automaticamente rebaixados para a Copa Seletiva 2016.

Todos os jogos da Copa Prata 2016 ocorrerão aos domingos, no Estádio do Niterói e no Campo da INAC. Confira a seguir os grupos e tabela da primeira rodada da Copa Prata 2016

Carapicuíba participa dos 20º Jogos Abertos do Idoso 2016

Atletas de Carapicuíba marcam presença em mais uma edição dos Jogos Abertos do Idoso. Neste ano a competição é disputada entre os dias 29 de junho e 03 de julho em Barretos.

A vaga carapicuibana foi obtida no atletismo durante os Jogos Regionais do Idoso em Itanhaém, com Izaú Maurício, na categoria C (70 a 74 anos), e com Milton Riz, na categoria A (60 a 64 anos). Ambos conquistaram a medalha de ouro nas provas que disputaram.