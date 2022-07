Carapicuíba conquista duas medalhas de bronze no JORI – Final Estadua

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de julho de 2016

A delegação de Carapicuíba conquistou na última sexta-feira, 01 de julho, em Barretos na final estadual dos Jogos Regionais do Idoso, duas medalhas de bronze nas provas do atletismo.

A primeira foi conquistada por Izaú Maurício nos 1.200 metros, que obteve a marca de 3min e 51 seg. na categoria C para atletas entre 70 e 74anos. A outra medalha veio com Milton Riz nos 2.000 metros, com o tempo de 7 min e 29 seg. na categoria A para atletas entre 60 e 64 anos.