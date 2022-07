Central de Monitoramento de Câmeras é realidade em Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 1 de julho de 2016

Carapicuíba passa a contar oficialmente com o Sistema de Monitoramento de Trânsito. Já implantado e em funcionamento, a entrega oficial da Central aconteceu nesta sexta, 01 de julho, em cerimônia na sede da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). O prefeito Sergio Ribeiro, acompanhado do secretário de Trânsito Luciano Alves, recebeu autoridades municipais e representantes das polícias Civil e Militar

A Prefeitura de Carapicuíba instalou nove câmeras speed dome em pontos estratégicos da cidade, que são monitoradas pela Central, com movimento em 360 graus e zoom. A Central tem a dupla função de acompanhar a mobilidade urbana e a segurança pública, numa parceria entre a SMTT e a Guarda Civil Municipal (GCM).

A SMTT além de acompanhar ocorrências de acidentes online, pode ainda, por meio da Central de Controle Semafórico, ajustar os semáforos para melhor fluidez do trânsito, sem precisar ir até o local. O sistema é útil ainda para estudos de melhorias nas vias para melhor mobilidade.

A área de Segurança Pública também será muito beneficiada com as funcionalidades da Central. A Guarda Civil Municipal mantém um servidor no local 24 horas para que a GCM possa atuar com mais agilidade em diligências, tendo maior eficiência no policiamento preventivo.

Em breve a Central estará ligada também ao sistema da Polícia Militar. Com isso será possível localizar veículos furtados ou roubados que transitam pela cidade e em 5 segundos a PM será notificada e a viatura mais próxima do veículo fará a abordagem. Esse serviço já existe em algumas cidades como Sorocaba, Guarulhos e Piracicaba e em poucos dias também estará implantado em Carapicuíba.

O prefeito Sergio Ribeiro demonstrou seu orgulho com mais essa conquista da população carapicuibana: “A administração pública aprimorou a estrutura, qualificação e capacitação da Secretaria Municipal de Trânsito e hoje, com a entrega da Central de Monitoramento, um objetivo importante foi atingido. A redução de 68% no número de mortos em acidentes de trânsito é resultado de anos de investimentos e os moradores de Carapicuíba são os grandes beneficiados”.