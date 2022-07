Carapicuíba realizou Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 1 de julho de 2016

Carapicuíba realizou no último dia 05 de julho Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. O debate foi baseado no conteúdo resultante de diversas atividades, que começaram em agosto de 2015 com a II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres ede quatro oficinas que aconteceram entre os dias 05 de abril e 09 de junho deste ano, todas organizadas pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba.

Foram estabelecidas metas e prazos para a administração pública municipal e estadual alcançarem os objetivos propostos na Audiência.

Esse processo de discussão e elaboração contou com mais de 300 participantes entre conferência e oficinas. Trataram temas específicos e fundamentais para a elaboração do Plano, como “Mulheres no espaço de poder e decisão”, “Trabalho e autonomia das mulheres” e “Saúde das mulheres, “Papel da educação, esporte, cultura, comunicação e mídia”. Depois de palestras, os participantes repercutiram sobre os pontos levantados pelas palestrantes fazendo o levantamento de propostas que poderiam contribuir para a elaboração do Plano Municipal. Ao todo foram 72 propostas apontadas nesses eventos e a Coordenadoria fará uma triagem para selecionar as que serão apresentadas na Audiência Pública.

O Plano Municipal de Políticas para as Mulheres vai direcionar a implantação das políticas públicas em Carapicuíba para atender não só as mulheres vítimas de violência, mas também promover uma sociedade mais igualitária a inclusiva. Para que os serviços sejam implantados de forma realista e qualitativos é necessário que o processo seja participativo, onde governo e sociedade civil possam discutir juntos e elaborar o Plano de acordo com a realidade e em condições de execução.